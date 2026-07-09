В Пензе в домах на Бугровке отключили холодную воду

Общество

В Пензе в домах на Бугровке отключили холодную воду
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В Пензе из-за ремонта на сетях холодного водоснабжения на улице Карпинского, 140, отключили ресурс в домах на Бугровке. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации в четверг, 9 июля.

Воды нет по следующим адресам:

- улица Карпинского (частный сектор) от АЗС до улицы Громова;

- улица Карпинского, 185а;

- 6-й, 7-й проезды Громова (частный сектор) от улицы Правды до Громова.

Ресурс вернут после завершения ремонта.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили ресурсники.

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