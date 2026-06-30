Сим-карта в телефоне, не внесенном в базу IMEI, не будет работать

Общество

Сим-карта в телефоне, не внесенном в базу IMEI, не будет работать
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В России создадут единую базу IMEI - уникальных идентификаторов мобильных устройств. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Единая база IMEI нужна для борьбы с кибермошенничеством. Сим-карты в телефонах, не внесенных в реестр, не будут работать.

Постановкой на учет мобильных устройств станут заниматься операторы связи или же Федеральная таможенная служба (если телефон ввозится в страну).

Пользователю потребуется самостоятельно регистрировать мобильное устройство в базе в единственном случае - если он купил его за рубежом и ввез в Россию. Предполагается, что это можно будет сделать на портале госуслуг. Внесение в реестр бесплатное.

Единая база IMEI не только защитит от кибермошенничества, но и упростит блокировку украденных мобильных устройств, облегчит поиск и отслеживание утерянных или похищенных телефонов.

Постановление вступит в силу 1 марта 2027 года.

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