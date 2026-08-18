Пензенцев приглашают проверить родинки в онкодиспансере

В субботу, 22 августа, онкологический диспансер в Пензе проведет день открытых дверей, посвященный выявлению злокачественных новообразований кожи - плоскоклеточного рака, базалиомы, меланомы и др.

На акцию в первую очередь рекомендуется обратить внимание:

- людям со светлой кожей, веснушками, рыжими и светлыми волосами, голубыми глазами;

- получавшим солнечные ожоги;

- имеющим большое количество родинок;

- людям старше 50 лет;

- посетителям соляриев;

- тем, у кого близкие болели раком кожи.

Насторожить должно появление на теле новых необычных пятен или родинок, изменение размера, формы, цвета или структуры старой родинки, уточнили в областном минздраве.

Чтобы принять участие в акции, нужно в рабочие дни с 13:00 до 14:00 позвонить и записаться по телефону 8 (937) 422-64-54.

На прием необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.