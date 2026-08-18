Пензенцев приглашают проверить родинки в онкодиспансере

Общество

Пензенцев приглашают проверить родинки в онкодиспансере
Печать
Max

В субботу, 22 августа, онкологический диспансер в Пензе проведет день открытых дверей, посвященный выявлению злокачественных новообразований кожи - плоскоклеточного рака, базалиомы, меланомы и др.

На акцию в первую очередь рекомендуется обратить внимание:

- людям со светлой кожей, веснушками, рыжими и светлыми волосами, голубыми глазами;

- получавшим солнечные ожоги;

- имеющим большое количество родинок;

- людям старше 50 лет;

- посетителям соляриев;

- тем, у кого близкие болели раком кожи.

Насторожить должно появление на теле новых необычных пятен или родинок, изменение размера, формы, цвета или структуры старой родинки, уточнили в областном минздраве.

Чтобы принять участие в акции, нужно в рабочие дни с 13:00 до 14:00 позвонить и записаться по телефону 8 (937) 422-64-54.

На прием необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
акция врач пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!