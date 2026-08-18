Частному сектору в Пензе подключают интернет

Жителям частного сектора в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы подключают проводной высокоскоростной интернет, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.

Горожане жаловались, что провайдеры отказывают им, ссылаясь на отсутствие технической возможности. Потребность в домашнем интернете возникла у людей, когда в части областного центра с лета 2025 года исчез мобильный.

Пензенцы обращались со своей проблемой даже на прямую линию Президента РФ.

После этого были построены волоконно-оптические линии связи. Высокоскоростной интернет подключают по заявкам на улицах Гоголя, Замойского, Набережной реки Мойки, Злобина, Железнодорожной, Сурской, Старо-Черкасской, Герцена, Теплова, Луначарского, Огородной, Транспортной, Каракозова, Восточной, Новоприютской, а также в Конном, Горбатовом и Транспортном переулках.

Всего в частном секторе Железнодорожного и Ленинского районов возможность подключить проводной интернет есть у 572 домовладений.