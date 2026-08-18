График движения электричек до Кузнецка изменится из-за ремонта

В ближайшие дни временно изменится движение пригородных поездов до Кузнецка. Корректировки связаны с плановыми работами на перегонах Леонидовка - Шнаево - Канаевка, Канадей - Прасковьино и на станции Чаадаевка, пояснили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

19-го и 22-го числа поезд № 7239/7232 Саранск-I - Пенза-I - Кузнецк на участке Канаевка - Кузнецк проследует по измененному расписанию.

Со станции Саранск-I он отправится в 17:13, приедет на Пензу-I в 19:37, оттуда в 19:39 двинется в Канаевку (прибытие в 20:26, отправление в 20:27) и окажется в Кузнецке в 21:34.

22 августа расписание поезда № 7236 Пенза-I - Кузнецк изменится следующим образом: Пенза-I (отправление в 20:30) - о. п. 739 км (прибытие в 21:03, отправление в 21:04) - Кузнецк (прибытие в 22:41).

26-го числа поезд № 6585/7587 Сызрань-I - Репьевка - Кузнецк проследует по схеме: Сызрань-I (отправление в 18:35) - Репьевка (прибытие в 19:04, отправление в 19:05) - Прасковьино (прибытие в 19:59, отправление в 20:00) - Кузнецк (прибытие в 19:56).