В части домов на проспекте Строителей отключили воду

В Пензе в нескольких домах на проспекте Строителей и улице Собинова отключили воду. Горводоканал сообщил об этом в 11:20 вторника, 18 августа.

Проводятся ремонтные работы на участке сетей на проспекте Строителей, 74.

Без воды остались:

- проспект Строителей, 56, 52, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

- проспект Строителей, 70а (ТЦ «Лето»), 82а (административное здание);

- улица Собинова, 6 (школа № 36).

Когда именно будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 августа, на сутки отключат холодную воду в Цыганском Поселке и многоэтажках на проспекте Победы. В Заводском районе напор будет понижен.