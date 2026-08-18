Стало известно, где в Пензе отключат свет 19 августа

На среду, 19 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся поселок Заря, район Митрофановской церкви, Дегтярный Затон, Ахуны и Терновка, а также отдельные дома на улицах Мира и Попова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30;

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч.: 582, 597;

- СНТ Заря, уч.: 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные);

- 4-й пр-д Громова, 15-19, к/н 1281, з/у 31;

- ул. Есенина, 1-8, 10-13, 15-18, 23-31, 34-44 (четные), 48, 50, з/у 9;

- ул. Огарева, 137, 137/48, 139, 141-148, 150-153, 155-166, 168-176 (четные);

- ул. Островского, 179Б, 179в, 179г;

- ул. Правды, 154а, 164, 167, 171, 179, 180а, 180, 182, стр. 16, 18, к/н 1320, 1321, 1322, з/у 187.

С 8:30 до 16:30 приостановят электроснабжение домов № 34 и 36 на улице Мира и № 30 на улице Попова.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- Дегтярный Затон, стр. 20, стр. 4-23;

- 1-й пр-д Д. Бедного, стр. 8, 25, 27, 29, 33, 39-43 (нечетные);

- пр-д Достоевского, 1, 7, 9, 11; 1-й пр-д Достоевского, 1а; 2-й пр-д Достоевского, 4, 5, 11;

- ул. Измайлова, 85;

- ул. Казанская, 21, 25, 31, з/у 32а, 34, 44, 46, 48, 50, 52;

- Казанский пер., 1, 2, 4, 6, стр. 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Крымская, 9, уч. 12, 54.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Входная, 7-25, 29;

- ул. Грибоедова, 1, 2Б, 3-19 (нечетные);

- ул. Мичурина, 9, 13а-25 (нечетные);

- ул. Питомниковая, 1-9, 9Б, 11, 13, 15;

- ул. Ягодная, 2-4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, к/н 1050.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Гомельская, 1-6, 8, 10-33, 35-57 (нечетные);

- ул. Нагорная, 1-26, 28;

- Нагорный пр-д, 1-6, 8-18 (четные);

- ул. Петровская, 70;

- ул. Сухумская, 2-12 (четные), 13-72;

- Сухумский пр-д, 1-27 (нечетные);

- ул. Терновского, 211-237 (нечетные);

- 5-й пр-д Терновского, 1-19.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.