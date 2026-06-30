Опубликован график отключения света в Пензе 1 июля

В среду, 1 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Шуисте, в Цыганском Поселке, Райках, на Южной Поляне, а также на проспекте Победы и улице Гагарина.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Активная, Активная/Проходная, ул. Димитрова, ул. Долгорукова/Димитрова, 1-й пр-д Димитрова, 4-й Колхозный пр-д, ул. Ломоносова, 2-й пр-д Ломоносова, пр-д Матросова, ул. Матросова, 1, 2 и 3-й пр-ды Матросова, ул. Проходная, пр-д Узенький, ул. Чаадаева (без уточнений по номерам строений).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68 (четные);

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 16:00 прервется электроснабжение дома на № 16в на ул. Гагарина, с 9:00 до 16:30 - домов № 3 и 5 на ул. Лобачевского, № 99, 103, 105, 105а, 107 и 107/1 на ул. Калинина, № 1 в 1-м пр-де Лобачевского.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.