Зампрокурора области примет жителей Лопатинского района

Общество

Зампрокурора области примет жителей Лопатинского района
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Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой проведет личный прием граждан в селе Лопатино.

Встреча с жителями района состоится в здании местной прокуратуры на улице Юбилейной, 1а, в пятницу, 26 июня. Прием продлится с 16:00 до 16:45.

Необходима предварительная запись. Звонки принимают до 25 июня с 9:00 до 17:00 по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (841-48) 2-72-61, 2-14-69 (прокуратура Лопатинского района). Перерыв с 13:00 до 13:45.

При посещении потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

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