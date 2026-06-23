В лагерях проверяют готовность охраны к нештатным ситуациям

Сотрудники Росгвардии проверяют работу частных охранных организаций в детских лагерях Пензенской области - загородных и пришкольных. Цель - убедиться в готовности персонала к действиям в нештатных ситуациях.

Проверки прошли уже в 18 лагерях.

Росгвардейцы разъясняют работникам охраны алгоритмы действий при обнаружении подозрительных предметов, возникновении пожара, попытке несанкционированного проникновения на территорию.

«Детально разбираются правила применения специальных средств, использования кнопок тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения, установленных на объектах детского отдыха», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Также проверяется, есть ли необходимые документы у охранников на постах и соблюдается ли законодательство Российской Федерации о частной охранной деятельности.

Ранее в министерстве ЖКХ и ГЗН рассказали, где будут находиться дети при объявлении ракетной опасности в лагере. Их переместят в специально подготовленные укрытия или другое безопасное место.