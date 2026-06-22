В Пензу поступила детская вакцина от менингита

В прививочные кабинеты детских поликлиник поступила вакцина против менингококковой инфекции «МенКвадфи».

Она предназначена для иммунизации тех, кто состоит в группе риска:

- ранее не привитых воспитанников детских учреждений с круглосуточным пребыванием (от 2 лет);

- детей 2-5 лет включительно, живущие в коммунальных квартирах и общежитиях;

- детей 2-5 лет включительно с сопутствующими иммунодефицитными состояниями;

- подростков 13-17 лет - в этой группе высокий уровень носительства возбудителя, пояснили в Городской детской поликлинике.

Вакцина вводится один раз, она защищает сразу от 4 основных серотипов бактерии: A, C, Y и W-135. Прививку не делают при наличии медотвода - установить его может только врач после осмотра пациента.

Прививочные дни в детских поликлиниках - вторник и четверг.