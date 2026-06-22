Ученые ответили на вопрос, вызывают ли смартфоны рак

Ученые из Южной Кореи и Японии провели перекрестные эксперименты и поставили точку в споре о том, вызывают ли смартфоны рак. «Можете болтать по телефону сколько угодно, шапочка из фольги не понадобится», - сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ, рассказав о результатах исследований.

«Чтобы исключить любую ошибку, ученые создали супержесткие условия. В двух странах использовали идентичных крыс, одинаковый корм и даже специально разработанные камеры облучения», - пояснила она.

Грызунов с внутриутробного периода на протяжении 104 недель, то есть почти всю их жизнь, облучали дозой на предельном пороге международных стандартов безопасности.

Затем животных обследовали и выяснили: частота опухолей осталась в пределах естественной нормы, отличий в состоянии мозга, сердца или надпочечников у облученных и обычных крыс не оказалось.

Кстати, ВОЗ несколько лет назад публиковала систематический обзор на эту же тему, напомнила Зухра Павлова. С 1994 по 2022 год было проведено 63 наблюдательных исследования, и они не выявили связи между использованием телефона и раком.

«Количество смартфонов в мире выросло в геометрической прогрессии, а статистика по раку мозга осталась на том же уровне, что и в эпоху кнопочной Nokia», - подвела итог врач.