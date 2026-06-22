Пензенцы могут принять участие в общероссийской минуте молчания

Общество

Пензенцы могут принять участие в общероссийской минуте молчания
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В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени объявляется общероссийская минута молчания.

Время выбрано не случайно: именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло правительственное обращение о нападении Германии на СССР.

В 12:15 на производствах, где позволяет технологический цикл, приостанавливается работа, прерывается вещание теле- и радиоканалов, предполагается остановка общественного транспорта.

Чтобы присоединиться к акции, в 12:15 нужно остановиться на минуту и вспомнить героев, подаривших потомкам мирное небо.

Накануне Дня памяти и скорби в Пензе у памятника Победы прошла акция «Свеча памяти». Фотоленту можно посмотреть здесь.

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