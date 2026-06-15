Жителей Пензенской области ждет дождливая неделя

Общество

Жителей Пензенской области ждет дождливая неделя
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На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется во власти циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 15 июня.

«При прохождении атмосферных фронтов в большинстве районов ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами и градом», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В регион начнет поступать более холодная воздушная масса, так что температурный режим продолжит понижаться.

Днем воздух будет прогреваться до +19..+24 градусов.

По ночам термометры станут показывать +9...+14.

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