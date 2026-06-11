В регионе более 10 000 родителей получают повышенную пенсию

В Пензенской области увеличенную пенсию получают более 10 000 жителей, у которых на иждивении находятся дети или студенты дневной формы обучения младше 23 лет. Такие данные обнародовало региональное отделение Соцфонда России.

Право на увеличение пенсии имеют оба родителя, вне зависимости от того, работают они или нет.

«Размер доплаты составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты к страховой пенсии и устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем за трех», - пояснили в Соцфонде.

В 2026-м надбавка за одного иждивенца равняется 3 194,89 руб., за двух - 6 389,78 руб., а за трех - 9 584,69 руб.

«В случае отчисления ребенка или его перевода на заочную или вечернюю форму обучения, а также при призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии родителям-пенсионерам прекращается. Об этом необходимо незамедлительно проинформировать Отделение СФР по Пензенской области, чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии», - предупредили специалисты.