В Нижнеломовском районе затруднено движение по мосту через Атмис

С четверга, 11 июня, в Нижнеломовском районе затруднилось движение по участку трассы М-5 на мосту через реку Атмис (547-й километр).

Специалисты устраняют здесь дефекты покрытия, пояснили в «Поволжуправтодоре».

На объекте сейчас действует реверс.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

«Телефон круглосуточного ситуационного центра ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68», - уточнили в учреждении.