Губернатор объявил о старте «Пензенского лета»

В среду, 3 июня, в областном центре стартовал проект «Пензенское лето». Открытие состоялось на площади Ленина, где для юных гостей праздника приготовили много интересного, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Для детей устроили шоу мыльных пузырей, организовали мастер-классы по росписи абашевской игрушки, созданию воздушных змеев, изготовлению открыток.

Кроме того, на площади прошли турниры по стритболу, волейболу, регби, воркауту и шахматам.

«Пензенское лето» продлится до 16 сентября. В городе запланировано 350 мероприятий, 186 из них проведут во дворах.

«Считаю, что это отличная возможность для семей с детьми интересно и с пользой провести время!» - отметил в заключение глава региона.