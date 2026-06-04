Губернатор объявил о старте «Пензенского лета»

Общество

Губернатор объявил о старте «Пензенского лета»
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В среду, 3 июня, в областном центре стартовал проект «Пензенское лето». Открытие состоялось на площади Ленина, где для юных гостей праздника приготовили много интересного, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Губернатор объявил о старте «Пензенского лета»

Для детей устроили шоу мыльных пузырей, организовали мастер-классы по росписи абашевской игрушки, созданию воздушных змеев, изготовлению открыток.

Губернатор объявил о старте «Пензенского лета»

Кроме того, на площади прошли турниры по стритболу, волейболу, регби, воркауту и шахматам.

«Пензенское лето» продлится до 16 сентября. В городе запланировано 350 мероприятий, 186 из них проведут во дворах.

Губернатор объявил о старте «Пензенского лета»

«Считаю, что это отличная возможность для семей с детьми интересно и с пользой провести время!» - отметил в заключение глава региона.

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