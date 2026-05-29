В последние весенние выходные в регионе станет чуть теплее

В последние весенние выходные в Пензенской области сохранится влияние малоградиентного поля, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 29 мая.

Это означает, что резких изменений давления на относительно небольших расстояниях не предвидится.

«По-прежнему будут идти дожди разной интенсивности, в дневные часы с грозами. Кое-где не исключен град», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

Температурный режим, по ее словам, начнет повышаться.

В субботу уличные термометры покажут до +18 градусов, в воскресенье ртутные столбики поднимутся до +20.