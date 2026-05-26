В регионе начали регистрировать случаи мышиной лихорадки

В Пензенской области начали фиксировать случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, также называемой мышиной.

В данный момент на лечении в областном клиническом центре спецвидов медицинской помощи (известном у пензенцев как больница КИМ) находятся 5 пациентов, у которых диагностировали эту опасную инфекцию.

«Заболевание начинается через 2-3 недели после заражения с повышения температуры тела до 39-40 градусов. Беспокоит головная боль, тошнота, нередко отмечается снижение остроты зрения. Обращает на себя внимание отсутствие симптомов поражения верхних дыхательных путей, так называемых признаков простуды - нет насморка, кашля, болей в горле», - сообщили в медучреждении.

На 4-5-й день появляются боли в поясничной области и животе, кровоизлияния и кровотечения, снижается диурез, развивается острая почечная недостаточность.

Мышиная лихорадка протекает тяжело. Когда консервативные методы лечения не дают эффекта, пациента подключают к аппарату «искусственная почка».

Врачи подчеркнули: при мышиной лихорадке нельзя заниматься самолечением. Госпитализация обязательна. Чем раньше начнется терапия, тем лучше прогноз.

Источником опасной инфекции являются мышевидные грызуны. Человек заражается, вдыхая вирус с высушенными испражнениями этих животных, а также употребляя в пищу продукты, загрязненные экскрементами грызунов.