Губернатор сообщил о сокращении числа случаев мошенничества

Профилактическая работа делает результат: уровень преступности в Пензенской области по итогам 4 месяцев 2026 года продолжает оставаться одним из самых низких в ПФО и РФ. Об этом во вторник, 26 мая, написал в своем канале в МАХ губернатор Олег Мельниченко.

«На 8,6% снизилось количество зарегистрированных преступлений. Число тяжких и особо тяжких сократилось на 8,7%, средней тяжести - на 18,8%, небольшой тяжести - на 4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 24%, краж имущества - на 5%», - перечислил глава региона.

Число зарегистрированных случаев мошенничества уменьшилось на 14,5%. По мнению Олега Мельниченко, успешность этой борьбы напрямую зависит от информированности людей об уловках преступников.

«Нужно продолжать разъяснения, уделяя особое внимание наиболее психологически уязвимым гражданам - пенсионерам и членам семей участников СВО», - отметил он.

Отдельно губернатор остановился на теме профилактики правонарушений и антиобщественных явлений среди детей и подростков. «Действовать нужно комплексно, причем ведущая роль в этом процессе принадлежит учебному заведению», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко поручил перестроить работу классных руководителей: им нужно делать упор на активное взаимодействие с родителями учеников, знать обстановку, в которой растут дети.