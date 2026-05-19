В Пензу санавиацией доставили 2 тяжелых пациенток

Во вторник, 19 мая, из Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина в Пензу доставили пациенток 22 и 80 лет.

У пожилой женщины диагностировали перелом шейки бедра. Такая травма опасна гипостатическими осложнениями: пневмонией, тромбоэмболией и так далее.

Поэтому врачи приняли решение транспортировать пациентку в Пензу вертолетом. Ее доставили в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

В тот же день санавиация выполнила еще один рейс для Сердобской ЦРБ.

«Вертолет потребовался для срочной транспортировки в областной центр 22-летней пациентки. У девушки тяжелая форма сахарного диабета», - рассказали в учреждении.

Сердобчанке помогут в отделении эндокринологии областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

Ранее сообщалось, что первый в этом году вылет пензенская санавиация совершила 4 мая. Помощь потребовалась 2 пациентам с острой коронарной патологией из Каменской центральной районной больницы имени Г. М. Савельевой.