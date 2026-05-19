С начала года психологи встретились с сотнями членов семей участников СВО

Общество

С начала года психологи встретились с сотнями членов семей участников СВО
Печать
Max

Участники СВО, члены их семей, а также семей погибших бойцов имеют право на бесплатное психологическое консультирование вне очереди. Об этом напомнила замминистра здравоохранения региона Наталья Тюгаева на брифинге во вторник, 19 мая.

Психологи областной психиатрической и областной наркологической больниц работают на базе местного отделения фонда «Защитники Отечества». Помощь оказывается и в районах.

«Работают высококвалифицированные специалисты. Помощь востребованная, каждый год ее объем наращивается», - подчеркнула Наталья Тюгаева.

Так, за 4 месяца 2026 года с психологом консультировались 162 участника СВО и 637 членов их семей.

Также Наталья Тюгаева рассказала о том, как проходит диспансеризация бойцов. 51% направляется на второй этап (дообследование), куда включены дополнительные специалисты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация психолог пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!