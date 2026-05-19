В Пензе родители участников СВО смогут бесплатно посещать зоопарк

В Пензе планируют расширить перечень лиц, имеющих право на бесплатное посещение зоопарка и пользование муниципальными аттракционами в парке Белинского. Соответствующую инициативу рассмотрели на комиссии в городской думе во вторник, 19 мая.

Предлагается включить в перечень получателей меры соцподдержки родителей участника СВО - в случае отсутствия у него супруги и несовершеннолетних детей.

Выпадающие доходы учреждениям компенсируют, пояснила начальник управления культуры Анна Нестерова.

В случае утверждения воспользоваться услугами можно будет с 1 июня.

Депутаты поддержали инициативу, но предложили распространить льготы и на парк «Комсомольский», в котором аттракционов пока нет, но есть муниципальный роллердром.

Кроме того, депутаты Алексей Шуварин и Олег Шаляпин выступили за компенсацию выпадающих доходов и владельцам частных аттракционов в парке Белинского. Тогда льготники могли бы пользоваться всеми объектами и «некрасивых ситуаций» не возникало бы.

Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.

С 1 октября 2023 года в Пензе участникам спецоперации, а также членам их семей разрешается бесплатно посещать зоопарк и кататься на муниципальных аттракционах парка Белинского. В случае гибели бойца льгота для его семьи сохраняется.

Чтобы отслеживать спрос, городское управление культуры подготовило специальные талончики, которые выдает таким посетителям.