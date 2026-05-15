В России хотят запретить оборот электроудочек

В России предложили запретить оборот электроловильных систем. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 14 мая. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о продаже, покупке, передаче, изготовлении, транспортировке и хранении электроудочек. Для нарушивших запрет граждан предусмотрели штрафы от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей, для самозанятых - от 100 000 до 300 000 рублей. Во всех случаях электроловильную систему конфискуют.

«Запрет на использование электроудочек обусловлен тем, что использование электроловильных систем наносит огромный вред ихтиофауне. Губительному воздействию электротока подвергается не только рыба, являющаяся объектом лова, но и все живые организмы в радиусе нескольких десятков метров, включая те, что составляют кормовую базу для рыб. Та же рыба, что остается в водоеме, получает травмы, лишающие ее функции воспроизводства, и гибнет в последующем», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что принимаемые государством меры по борьбе с таким способом вылова рыбы направлены на запрет ввоза в РФ электроудочек и их использования.

«Большая часть таких преступлений и правонарушений латентна, так как невозможно имеющимися силами и средствами выявить все совершаемые деяния», - пояснили они.

Таким образом, принимаемых мер недостаточно, поэтому необходимо запретить продажу, приобретение и другие виды оборота электроудочек.