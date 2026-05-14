18 мая на КПД и в Черкассах будет затруднено движение транспорта

С 6:00 понедельника, 18 мая, в Пензе будет затруднено движение по улице Литвинова Поляна, проезду Литвинова и улице Тиражной (на участке от плотины ТЭЦ-1 до улицы Совхозной).

Там будут ремонтировать асфальтовое покрытие проезжей части, пояснили в городском управлении ЖКХ.

Водителей просят учитывать ограничения при построении маршрута.

Ранее стало известно, что с 18 мая будет перекрыта проезжая часть на улице Свердлова - из-за земляных работ в районе стадиона «Темп».

Движение транспорта полностью прекратится на участке между улицей Маршала Крылова и 2-м проездом Свердлова. Разрешение на проведение работ выдано по 30 мая.