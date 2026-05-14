15 мая жителей Пензенской области ждет теплый день

В пятницу, 15 мая, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +11...+16 градусов. Пройдет непродолжительный дождь, местами вероятна гроза.

Днем воздух прогреется до +22...+27.

В ночь на субботу снова будет +11...+16 градусов, но уже без осадков.

В народном календаре 15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Примета гласит: если в этот день перестают петь соловьи, грядет непогода.