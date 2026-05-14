15 мая в Арбекове отключат свет и, возможно, воду

В пятницу, 15 мая, в Арбекове с 6:00 до 16:00 будет прекращено электроснабжение, сообщили в городском управлении ЖКХ вечером 14-го числа.
Возможны перебои с водой, пензенцам рекомендуют сделать запасы.
Под отключение попадают:
- пр. Строителей,
- пр. Победы,
- ул. Рахманинова,
- ул. Тернопольская,
- ул. Ладожская,
- ул. Бородина,
- ул. Мусоргского,
- ул. Глазунова,
- 6-й пр-д Пестеля,
- ул. Лядова,
- ул. Онежская,
- ул. Минская,
- ул. Ульяновская,
- ул. Одесская,
- ул. Кронштадтская,
- 1-й пр-д Мусоргского,
- ул. Стасова,
- 1-й пр-д Стасова,
- 2-й пр-д Стасова,
- 4-й пр-д Пестеля,
- СТ «Золотая осень»,
- СНТ им. Мичурина,
- СНТ «Зеленая Поляна»,
- СТ «40 лет ВЧК».