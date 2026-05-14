15 мая в Арбекове отключат свет и, возможно, воду

В пятницу, 15 мая, в Арбекове с 6:00 до 16:00 будет прекращено электроснабжение, сообщили в городском управлении ЖКХ вечером 14-го числа.

Возможны перебои с водой, пензенцам рекомендуют сделать запасы.

Под отключение попадают:

- пр. Строителей,

- пр. Победы,

- ул. Рахманинова,

- ул. Тернопольская,

- ул. Ладожская,

- ул. Бородина,

- ул. Мусоргского,

- ул. Глазунова,

- 6-й пр-д Пестеля,

- ул. Лядова,

- ул. Онежская,

- ул. Минская,

- ул. Ульяновская,

- ул. Одесская,

- ул. Кронштадтская,

- 1-й пр-д Мусоргского,

- ул. Стасова,

- 1-й пр-д Стасова,

- 2-й пр-д Стасова,

- 4-й пр-д Пестеля,

- СТ «Золотая осень»,

- СНТ им. Мичурина,

- СНТ «Зеленая Поляна»,

- СТ «40 лет ВЧК».