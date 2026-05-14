Наследников бойцов СВО освободят от пошлины при регистрации машины

Общество

Наследников бойцов СВО освободят от пошлины при регистрации машины
Печать
Max

В четверг, 14 мая, Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении членов семей погибших участников СВО от уплаты госпошлины при регистрации унаследованного автомобиля.

Речь идет о супругах, родителях, детях, дедушках и бабушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Принятая инициатива стала 168-м законом, связанным с поддержкой участников СВО и членов их семей, сообщили в Госдуме.

Ранее был принят законопроект о квотах на поступление в вузы без вступительных экзаменов для вдов участников СВО.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
налог спецоперация льгота
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!