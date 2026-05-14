Наследников бойцов СВО освободят от пошлины при регистрации машины

В четверг, 14 мая, Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении членов семей погибших участников СВО от уплаты госпошлины при регистрации унаследованного автомобиля.

Речь идет о супругах, родителях, детях, дедушках и бабушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Принятая инициатива стала 168-м законом, связанным с поддержкой участников СВО и членов их семей, сообщили в Госдуме.

Ранее был принят законопроект о квотах на поступление в вузы без вступительных экзаменов для вдов участников СВО.