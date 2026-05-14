26 мая в Пензе запретят торговлю спиртным

Во вторник, 26 мая, в Пензе планируют запретить розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

26 мая в школах состоится праздник «Последний звонок».

В этот день, как 1 Сентября и во время выпускных, торговля спиртным запрещена региональным законодательством.

Мера принимается для обеспечения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.

Сотрудники районных администраций должны будут провести разъяснительную работу с представителями торговых точек, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия на территории Пензы.