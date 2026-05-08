В Пензе машины ДПС выстроились в число 81

В Пензе полиция приняла участие в патриотической акции «С нами Победа», приуроченной к памятной дате Великой Отечественной войны.

17 машин ДПС с включенными проблесковыми маячками вечером приехали к памятнику Победы и выстроились в число 81 - в честь 81-й годовщины Великой Победы.

«9 Мая - день, когда радость переплетается с печалью, а гордость - с благодарностью. День, когда мы вспоминаем миллионы судеб, переломанных войной, и миллионы подвигов, подаривших нам мир. Пенза, далекая от линии фронта, стала надежным тылом - и ее вклад в Победу бесценен», - отметили в областном управлении МВД России.

В начале весны пензенские сотрудники Госавтоинспекции решили оригинально поздравить женщин с 8 Марта и образовали восьмерку из патрульных машин.

Экипажи с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов выстроились в два кольца на Соборной площади.