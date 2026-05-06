В Сердобске появились интерактивные комплексы для реабилитации

В Сердобскую центральную районную больницу имени А. И. Настина поступило новое оборудование для амбулаторного отделения медицинской реабилитации.

Для учреждения купили два интерактивных программно-аппаратных комплекса «Сенсория». Их уже ввели в эксплуатацию. Стоимость каждого - 1 980 000 рублей, уточнили в больнице.

«Данное оборудование предназначено для безопасной и эффективной тренировки пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, после инсульта, при кардиологических состояниях», - пояснил главный врач Андрей Малахов.

Также в учреждение поступила беговая дорожка с биологической обратной связью «РеаТерра Плюс-1». Ее стоимость составляет 1 508 000 рублей.

Кроме того, закуплены три аппарата для СМВ-терапии, два массажных стола с функцией вертикализации и три медицинские кушетки с электроприводом.