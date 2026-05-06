В регионе восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны

К 9 Мая в Пензенской области завершат благоустройство всех 660 памятников, обелисков, монументов и мемориальных комплексов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В предыдущие годы по программе «Формирование комфортной городской среды» мы восстановили 28 объектов, в этом году планируем еще три - в Городище, Малой Сердобе и Пачелме», - уточнил он в своем канале в МАХ.

81-ю годовщину Победы в регионе встретят 2 343 ветерана Великой Отечественной войны, из них 115 - фронтовики.

«Самое главное, чтобы участники Великой Отечественной войны, трудового фронта не были обделены вниманием. Вот на этом делаю акцент. И в обычные дни надо относиться внимательно, но 9 Мая особенно. Им мы обязаны нашей Великой Победой», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил главам муниципалитетов лично навестить воинов и поздравить от его имени.

