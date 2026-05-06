В парке Белинского открыли мемориальную доску Ивану Балалаеву

Во вторник, 5 мая, в парке Белинского торжественно открыли мемориальную доску в честь почетного гражданина города Пензы Ивана Балалаева. Ее разместили на административном здании (ул. Карла Маркса, 1).

«Иван Балалаев - заслуженный работник культуры, имя которого неразрывно связано с историей парка. Он руководил учреждением на протяжении 31 года (с 1969 по 2000). За время его работы парк подвергся масштабной реконструкции и вошел в число лучших парков культуры и отдыха страны», - отметили в учреждении.

Иван Балалаев стал соавтором 10 крупных аттракционов, 4 из которых признаны изобретениями. Он руководил единственным в России конструкторским бюро парка.

На торжественном мероприятии, помимо чиновников и представителей сферы культуры, присутствовала внучка Ивана Дмитриевича Ольга Синицина.

Директор парка Елена Савельева, обращаясь к собравшимся, отметила, что Иван Балалаев был не просто руководителем, а настоящим создателем и хранителем пространства.

«Я с гордостью могу сказать, что продолжаю его дело, бережно сохраняя все, что он создал. Пусть этот парк всегда остается местом встреч, радости и вдохновения. Пусть память о нем живет в сердце каждого из нас и в каждом уголке этого любимого всеми места», - заключила она.