У поездов между Кузнецком и Пензой-I на 2 дня меняется расписание

В Пензенской области на 6 и 8 мая вносятся изменения в график движения пригородных поездов между Кузнецком и Пензой-I.

Коррективы потребовались из-за работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на перегоне Канаевка - Шнаево - Леонидовка, уточнили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

6 и 8 мая поезд № 7247 Кузнецк - Пенза-I на участке Кузнецк - Леонидовка проследует по следующему расписанию: Кузнецк (отправление в 16:09) - Леонидовка (прибытие в 17:28, отправление в 17:29) - Пенза-I (прибытие в 17:52).

Поезд № 7235 Кузнецк - Пенза-I на участке Шнаево - Пенза-I будет идти по следующему графику: Кузнецк (отправление в 16:52) - Шнаево (прибытие в 18:12, отправление в 18:13) - Пенза-I (прибытие в 18:58).

С 1 мая для жителей региона назначили 4 дополнительных пригородных поезда, которые будут курсировать между станциями Пенза-I и Белинская (Каменка).