Опубликована программа мероприятий на 6-10 мая в Заречном

В Заречном праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, будут проходить с 6 по 10 мая. Афишу опубликовал глава города Алексей Костин.

6-го числа в 17:40 начнется легкоатлетическая эстафета (0+), старт на площади имени Ленина.

7 мая в 15:00 в ФОК «Лесной» состоятся чемпионат и первенство города по боксу (6+), на 14:00 и 16:00 намечены молодежные акции «Вальс Победы» (0+) и «Говорит Заречный!» (0+) соответственно.

8-го числа в 11:00 в парке Памяти у центра здоровья и досуга проведут акцию «Время помнить» (0+); в 14:00 в ФОК «Лесной» дадут старт турниру по карате (6+); в 17:00 в ЦПКиО «Заречье» всех ждут на концерт молодежных кавер-групп «Майские аккорды памяти» (0+).

9 мая череда торжеств начнется в 9:40 с церемонии возложения цветов к Обелиску Победы (0+). На 10:00 назначена церемония открытия праздника «День Победы» (0+) на площади Ленина.

С 10:00 до 13:00 в ЦПКиО «Заречье» будет народное гулянье с солдатской кашей на полевой кухне, интерактивными музейными, творческими, литературными, библиотечными, спортивными площадками, тематическими мастер-классами и выступлениями различных коллективов.

В 18:30 зареченцы присоединятся к минуте молчания у Обелиска Победы (0+). В 20:30 в зоне отдыха «Лесная» состоится праздничный концерт «От Победы к Победе» (0+).

10-го числа в 19:00 в той же зоне отдыха начнется концерт музыкальной студии «Газон» «Голос Победы» (0+).

«Приходите с цветами, с портретами своих героев, с детьми и внуками. Память живет не в граните. Память живет в нас. Пока мы помним - наши герои рядом», - призвал горожан Алексей Костин.