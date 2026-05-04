За покос травы в Пензе заплатят 10 млн рублей

В Пензе сорняк пошел в активный рост, обратил внимание глава города Олег Денисов, подводя итоги утреннего обхода улиц Долгорукова, Клары Цеткин, Медицинской, Дружбы и Плеханова в понедельник, 4 мая.

«Договоры на покос травы в районах заключены, подрядчикам нужно приступать!» - поручил он.

Контракты на покос травы в Пензе заключены на срок до 31 октября. По информации на сайте госзакупок, их суммарная стоимость составляет 10 011 522 рубля.

Дороже всего обойдется благоустройство в Октябрьском районе - 3 935 560 рублей. За работы в Железнодорожном районе подрядчику заплатят 2 520 000 рублей, в Первомайском - 2 600 000, в Ленинском - 955 962.

В Пензе чиновники с 27 апреля ежедневно по поручению губернатора проводят утренние объезды города. Глава региона потребовал подготовить областной центр к майским праздникам.