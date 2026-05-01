Временно исполняющий полномочия председателя городской думы Сергей Васянин поздравил пензенцев с Праздником Весны и Труда.

«Этот праздник олицетворяет созидательную силу природы и человека, солидарность трудящихся и объединяет все поколения граждан нашей страны.

Среди пензенцев немало трудовых династий, а также имеющих государственные награды за профессиональную деятельность. И я говорю спасибо всем жителям нашего города, вносящим вклад в развитие и процветание Пензы, укрепление ее экономического потенциала!

Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны обеспечивал фронт всем необходимым и приближал Победу, и всем тем, кто стоял у истоков зарождения промышленных производств нашего региона.

Убежден, что совместными усилиями мы справимся с любыми стоящими перед нами задачами», - говорится в тексте поздравления.

Сергей Васянин пожелал каждому пензенцу счастья, здоровья, хорошего настроения, радости, удачи во всех делах и успехов в труде на благо Пензы, Сурского края и родного государства.

«Пусть вас никогда не покидают оптимизм и вера в лучшее! С Первомаем!» - добавил он.