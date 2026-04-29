В России предложили ввести налоговый вычет на детские товары

Во вторник, 28 апреля, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается ввести налоговый вычет на товары и услуги для детей до 3 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы хотят внести изменения в статью 219 Налогового кодекса.

Родители смогут вернуть часть денег, потраченных на товары для малышей (включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, игрушки, средства безопасности), а также на услуги детсада или похожих организаций, включенных в специально созданный перечень.

«Согласно проектируемым нормам, налогоплательщики при уплате НДФЛ по налоговой ставке в размере 13% смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей до 3 лет на максимальную сумму 150 тыс. рублей в год, а максимальный размер вычета в таком случае составит 19,5 тыс. рублей», - говорится в документе.

По мнению авторов законопроекта, введение налогового вычета обеспечит финансовую поддержку семей.

Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября этого года. При этом предусмотрено ретроспективное предоставление вычета из доходов, полученных налогоплательщиком с 1 января 2025-го.