Губернатор оценил благоустройство общественных территорий Заречного

Губернатор Олег Мельниченко посетил Заречный и осмотрел общественные территории, где реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, победившие во всероссийском конкурсе.

Сквер имени Демакова благоустроили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Благодаря победе во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях здесь реализован проект «Каждый атом важен!», - сообщили в областном правительстве.

В сквере появились аллеи с современным освещением, безопасные детские игровые комплексы, многофункциональная площадка с мини-сценой, тематические арт-объекты. По периметру зеленой зоны установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

С проектом благоустройства территории возле храма Серафима Саровского «Свет сквозь сосны» Заречный победил во всероссийском конкурсе в прошлом году. Работы здесь только начались. У храма в том числе планируют высадить более 290 новых деревьев и кустарников.

Олег Мельниченко поручил завершить благоустройство на объекте к началу сентября. «Чтобы люди успели погулять и отдохнуть здесь в хорошую погоду, в дни золотой осени», - пояснил он.

Также губернатор встретился с депутатами фракции партии «Единая Россия» Собрания представителей города Заречного и напомнил им о необходимости хорошо знать волнующие избирателей проблемы и активно участвовать в их решении.

«Подключайте ваших помощников в округах и активных граждан, проводите встречи с населением, с коллективами предприятий и организаций. Я всегда помогу и поддержу. Заречный - это часть Пензенской области», - обратился Олег Мельниченко к депутатам.

Губернатор добавил, что, как он и обещал, в 2026 году Заречный получит еще 4 новых комфортабельных автобуса. «Торги объявлены, в районе 15 мая выходим на заключение контракта и на поставку транспортных средств, так что автопарк общественного транспорта прирастет новыми автобусами», - сообщил он.