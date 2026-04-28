Уточнены даты выплаты детских пособий перед майскими праздниками
В Пензенской области детские пособия, которые по обычному графику должны были выплатить 3 мая, перечислят семьям 30 апреля. Дата перенесена из-за праздников.

30 апреля родители получат единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, выплату по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям и другие меры социальной поддержки.

«Ежемесячная выплата из средств маткапитала традиционно поступит 5 мая, а ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю, - 8-го», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.

В следующий раз родители получат деньги только в июне - за май.

График выплат пенсий из-за праздников не поменяется: их перечислят 5, 13 и 22 мая (23 мая - выходной).

«Доставка выплат через почту осуществляется по графику работы почтового отделения. Зачисление средств на счета получателей через кредитные организации производится не позднее следующего дня», - добавили в Соцфонде.

