Из бюджета области выделили больше денег на детский отдых

Общество

Печать
Max

В Пензенской области каждый год увеличивают сумму финансирования детских лагерей. Такова принципиальная позиция губернатора Олега Мельниченко.

В 2026-м на детский отдых из регионального бюджета выделено 567 млн рублей - на 10% больше, чем в 2025-м.

«Из них 195 млн - на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также поручил обеспечить доступность летнего отдыха для детей участников СВО и ребят с ограниченными возможностями здоровья», - рассказал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Летом в Пензенской области будут работать 15 загородных лагерей, 319 лагерей дневного пребывания, 22 лагеря труда и отдыха и один палаточный.

«К концу мая планируем закончить возведение в Каменском районе нового модульного корпуса лагеря «Березка». Это позволит увеличить число отдыхающих на 50 ребят в каждую смену», - сообщил губернатор.

На особом контроле находится оздоровительный лагерь «Приморский» на Черноморском побережье. По словам Олега Мельниченко, его пытались украсть.

«Территорию уже раздробили на отдельные участки, чтобы было легче передавать в частные руки. Но провернуть «сделку века» махинаторы не успели. В этом сезоне «Приморский» впервые начинает работать как государственное автономное учреждение. Отобрать его у жителей Пензенской области никому не позволим», - подчеркнул Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!