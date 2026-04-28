Из бюджета области выделили больше денег на детский отдых

В Пензенской области каждый год увеличивают сумму финансирования детских лагерей. Такова принципиальная позиция губернатора Олега Мельниченко.

В 2026-м на детский отдых из регионального бюджета выделено 567 млн рублей - на 10% больше, чем в 2025-м.

«Из них 195 млн - на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также поручил обеспечить доступность летнего отдыха для детей участников СВО и ребят с ограниченными возможностями здоровья», - рассказал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Летом в Пензенской области будут работать 15 загородных лагерей, 319 лагерей дневного пребывания, 22 лагеря труда и отдыха и один палаточный.

«К концу мая планируем закончить возведение в Каменском районе нового модульного корпуса лагеря «Березка». Это позволит увеличить число отдыхающих на 50 ребят в каждую смену», - сообщил губернатор.

На особом контроле находится оздоровительный лагерь «Приморский» на Черноморском побережье. По словам Олега Мельниченко, его пытались украсть.

«Территорию уже раздробили на отдельные участки, чтобы было легче передавать в частные руки. Но провернуть «сделку века» махинаторы не успели. В этом сезоне «Приморский» впервые начинает работать как государственное автономное учреждение. Отобрать его у жителей Пензенской области никому не позволим», - подчеркнул Олег Мельниченко.