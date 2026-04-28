57 жителей Пензенской области умерли от отравления наркотиками

В Пензенской области в 2025 году на 1,2% уменьшилась заболеваемость наркоманией. Показатель составил 93,0 на 100 тыс. населения (94,1 - в 2024-м).

Такие данные приводятся в распоряжении губернатора о мерах, направленных на реализацию антинаркотической политики. Документ размещен на сайте регионального правительства.

Среди прочего в распоряжении отмечается, что в Пензенской области в 2024 году показатель заболеваемости наркоманией был ниже федеральных значений (152,7 на 100 тыс.) и по ПФО (144,5).

B прошлом году в области первично выявили 55 человек, больных наркоманией. Это больше, чем в 2024-м, на 2,3% (53 человека).

Число умерших от отравления наркотиками в регионе остается на высоком уровне. Так, в 2025 году запрещенные вещества унесли жизни 57 человек, в 2024-м - 49, в 2023-м - 66, в 2022-м - 76, в 2021-м - 45, а в 2020-м - 28.