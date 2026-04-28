29 апреля в нескольких домах в Терновке отключат горячую воду

В среду, 29 апреля, в нескольких домах в Терновке в Пензе отключат горячую воду.

Причина - проведение ремонтных работ.

Ресурс не будут подавать в дома № 160, 164, 166, 170, 174, 176, 180, 182, 186, 190 и 192 на улице Терновского.

Отключение предполагается на 4 часа - с 9:00 до 13:00.

Жителям стоит помнить, что после возобновления подачи потребуется некоторое время на заполнение сети, поэтому во второй половине дня напор может быть снижен.

При необходимости задать вопросы можно по тел.: 23‑31‑42 (ОАО «Пензтеплоснабжение»), 37‑08‑18 (УК «Надежда‑6»).