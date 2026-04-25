Специалисты ответили, законно ли требование оплаты только наличными

Требование предпринимателя оплатить товар только наличными, тогда как имеется терминал, является нарушением прав потребителей, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С такой ситуацией на рынке столкнулся пензенец: торговец потребовал наличные, хотя и была возможность оплаты картой.

«Исходя из того, что продавец не вправе ограничивать потребителя в выборе способа оплаты - либо наличными денежными средствами, либо безналичным способом, - установление продавцом требования оплаты за покупку только наличными является противозаконным», - рассказали в ведомстве, отвечая на запрос сетевого издания «ПензаИнформ».

За такое нарушение может грозить административный штраф: должностным лицам - от 15 000 до 30 000 рублей, юридическим - от 30 000 до 50 000 рублей.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули: продавец обязан обеспечить оплату товар или услуг через национальные платежные инструменты, а также наличными. Выбирает способ потребитель.