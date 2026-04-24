Умерших жителей Пензы вынуждены хоронить на 5-7-й день

В Пензе депутаты гордумы обратили внимание на проблемы, которые возникают у граждан, желающих похоронить родственников. Также у народных избранников есть нарекания к содержанию кладбищ, с которых не вывозят мусор.

Вопросы обсудили на сессии, состоявшейся в пятницу, 24 апреля.

Депутаты возмутились, что пензенцы вынуждены нарушать православные традиции, отказываясь от похорон на 3-й день.

«Люди не могут получить разрешение на захоронение 5 дней. Они на 5-7-й день родственников своих хоронят», - отметила Елена Падалкина.

Владимир Мутовкин объяснил, почему так происходит.

«Там вот это постановление, которое регулирует эти вопросы, оно настолько зарегулировано! Чтобы людям поставить ограду или памятник, чуть ли не проект нужно с экспертизой предоставить. Столько закорючек, заморочек», - заявил он.

В настоящее время в городе захоронениями занимается ООО «Спецбюро». За содержание кладбищ отвечает МБУ «Служба городских кладбищ», на его работу из городского бюджета выделяется порядка 30 млн рублей. Проблеме вывоза мусора не один год, однако пока она не решена.

«Раньше этими работами занималось МУП «Спецбюро». Наверное, не совсем правильно. Сейчас «Спецбюро» занимается одним: осуществляет захоронение и собирает деньги. Больше никакой ответственности они не несут. По содержанию кладбищ все претензии предъявляются к администрации города», - указал Владимир Мутовкин.