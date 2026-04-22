УФАС проследит за ценами на мясо перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников, когда многие традиционно отправляются на природу, чтобы поесть шашлык, цены на мясо повышаются.

Федеральная антимонопольная служба России предупредила ретейлеров о необходимости ответственного ценообразования в период сезонного спроса. Письма-предупреждения ФАС направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.

Участникам рынка указали на недопустимость необоснованного повышения стоимости говядины, свинины, баранины, куриного мяса и других продовольственных товаров, пользующихся повышенным спросом в майские праздники.

При уменьшении отпускных цен поставщиками торговым сетям рекомендовали отражать это снижение на конечной стоимости.

«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», - отметили в Пензенском УФАС РФ.

