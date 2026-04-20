Первый замглавы областного СУ СКР проведет прием в Бессоновке

В среду, 22 апреля, первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Петр Юдин проведет личный прием граждан в Бессоновском межрайонном следственном отделе.

Встречи состоятся с 10:00 до 11:00 по адресу: село Бессоновка, Больничный переулок, д. 3.

Предварительно следует записаться по телефонам 8 (8412) 63-64-71, 63-64-02.

«На личном приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - напомнили в СУ СКР.

На предыдущем приеме в декабре прошлого года жители Бессоновского района получили ответы на вопросы по поводу состояния дорог, отсутствия освещения и трудоустройства.