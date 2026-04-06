В Пензе открылся областной конкурс «Учитель года - 2026»

В понедельник, 6 апреля, в Пензе, на базе школы № 19 торжественно открыли областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2026».

В финал вышли 15 человек:

- Кирилл Агафонов - учитель географии школы села Вертуновка Бековского района;

- Сергей Адамский - учитель информатики лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы;

- Татьяна Берлинская - учитель начальных классов школы села Засечного Пензенского района;

- Ольга Ермолаева - учитель географии школы им. Р. А. Китанина р. п. Тамала;

- Илья Исаев - учитель начальных классов губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС им. 70-летия Победы в ВОВ;

- Иван Кувшинов - учитель начальных классов школы села Ульяновка Кузнецкого района;

- Светлана Ладышева - учитель математики школы № 2 г. Кузнецка;

- Антонина Лылина - учитель математики школы № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки;

- Татьяна Наумова - учитель начальных классов школы № 2 г. Нижнего Ломова;

- Татьяна Пузанова - учитель английского языка гимназии № 53 г. Пензы;

- Анна Пяткова - учитель английского языка гимназии № 216 «Дидакт» г. Заречного;

- Анна Ромашкина - учитель истории и обществознания школы села Калиновка филиала школы села Новая Толковка Пачелмского района;

- Людмила Сидорова - учитель начальных классов школы села Русский Камешкир;

- Ольга Фролова - учитель информатики школы № 9 г. Сердобска;

- Регина Шаипова - учитель начальных классов школы села Индерка Сосновоборского района.

В течение недели, с 6 по 10 апреля, участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки в двух испытаниях - «Урок» и «Воспитательное событие».

«Жюри выберет абсолютного победителя, призеров и лауреатов в специальных номинациях. Победитель областного этапа получит право представить Пензенскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Белгороде», - уточнили в областном минобре.

Ранее сообщалось, что на главный приз - автомобиль - региональное министерство потратит менее 1 млн рублей.