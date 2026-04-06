В Пензе открылся областной конкурс «Учитель года - 2026»

В понедельник, 6 апреля, в Пензе, на базе школы № 19 торжественно открыли областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2026».
В финал вышли 15 человек:
- Кирилл Агафонов - учитель географии школы села Вертуновка Бековского района;
- Сергей Адамский - учитель информатики лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы;
- Татьяна Берлинская - учитель начальных классов школы села Засечного Пензенского района;
- Ольга Ермолаева - учитель географии школы им. Р. А. Китанина р. п. Тамала;
- Илья Исаев - учитель начальных классов губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС им. 70-летия Победы в ВОВ;
- Иван Кувшинов - учитель начальных классов школы села Ульяновка Кузнецкого района;
- Светлана Ладышева - учитель математики школы № 2 г. Кузнецка;
- Антонина Лылина - учитель математики школы № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки;
- Татьяна Наумова - учитель начальных классов школы № 2 г. Нижнего Ломова;
- Татьяна Пузанова - учитель английского языка гимназии № 53 г. Пензы;
- Анна Пяткова - учитель английского языка гимназии № 216 «Дидакт» г. Заречного;
- Анна Ромашкина - учитель истории и обществознания школы села Калиновка филиала школы села Новая Толковка Пачелмского района;
- Людмила Сидорова - учитель начальных классов школы села Русский Камешкир;
- Ольга Фролова - учитель информатики школы № 9 г. Сердобска;
- Регина Шаипова - учитель начальных классов школы села Индерка Сосновоборского района.
В течение недели, с 6 по 10 апреля, участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки в двух испытаниях - «Урок» и «Воспитательное событие».
«Жюри выберет абсолютного победителя, призеров и лауреатов в специальных номинациях. Победитель областного этапа получит право представить Пензенскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Белгороде», - уточнили в областном минобре.
Ранее сообщалось, что на главный приз - автомобиль - региональное министерство потратит менее 1 млн рублей.