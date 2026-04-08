Врач рассказала, как правильно выходить из поста

Накануне Пасхи (в этом году она приходится на 12 апреля) закончится Великий пост. После него могут возникнуть расстройства, о которых в диалоге с «Известиями» рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Клиппенштейн.

По ее словам, за прошедшие 7 недель организм успел настроиться на легкое растительное меню.

«Внезапный «рывок» к привычному меню (мясо, жирные блюда, сладости) может спровоцировать вздутие, диарею либо запор, вызвать диспептические жалобы у пациента: боль в области желудка, чувство раннего насыщения после еды», - предупредила специалист.

Чтобы избежать неприятностей, входить в привычный распорядок нужно с теплой воды, травяного чая, крупяных и овощных блюд, кисломолочных продуктов, рыбы, птицы с небольшим добавлением масла (растительного или сливочного).

Есть нужно по 3-4 раза в день, небольшими порциями, чтобы не перегрузить ЖКТ.

Если тщательно соблюдать все правила, уже к концу первой недели можно без проблем перейти к обычному рациону, заключила Евгения Клиппенштейн.