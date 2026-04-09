Мошенники придумали схему с сообщением в поддержку героев СВО

Мошенники используют новую схему с записью голосового сообщения. Для ее распространения используются взломанные аккаунты россиян в соцсетях, предупредили в МВД России.

Злоумышленники обращаются к жертвам от имени знакомых и просят записать сообщение в поддержку героев СВО.

Для этого требуется перейти по предложенной ссылке и ввести данные в регистрационную форму.

«Подобные обращения рассчитаны на доверие, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительной проверки. Переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки», - рассказали в ведомстве.

Ранее россиян предупредили, что мошенники все чаще маскируют вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающие окна, в которых предлагается посмотреть видео ДТП, найти базу данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. При переходе происходит незаметное заражение устройства вирусом.