Мошенники придумали схему с сообщением в поддержку героев СВО

Общество

Печать
Max

Мошенники используют новую схему с записью голосового сообщения. Для ее распространения используются взломанные аккаунты россиян в соцсетях, предупредили в МВД России.

Злоумышленники обращаются к жертвам от имени знакомых и просят записать сообщение в поддержку героев СВО.

Для этого требуется перейти по предложенной ссылке и ввести данные в регистрационную форму.

«Подобные обращения рассчитаны на доверие, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительной проверки. Переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки», - рассказали в ведомстве.

Ранее россиян предупредили, что мошенники все чаще маскируют вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающие окна, в которых предлагается посмотреть видео ДТП, найти базу данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. При переходе происходит незаметное заражение устройства вирусом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
интернет соцсеть мошенничество
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!